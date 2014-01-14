Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
J_TPO_Velocity - indicador para MetaTrader 5
Oscilador típico não normalizado, que exibe um histograma colorido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/763
FX5_SelfAdjustingRSI
Oscilador RSI com os limites das áreas sobrecompradas/sobrevendidas expressas por Bandas de Bollinger.StoDiv
Típico indicador de sinal baseado no oscilador Estocástico e no indicador técnico Fractals.