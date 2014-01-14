CodeBaseSeções
RSICandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador RSI implementado como uma seqüência de candles. Os Candles aparecem como um resultado em timeseries de preços processados pelo algoritmo do indicador RSI. Em muitas situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

Figura 1. Indicador RSICandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1732

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

Oscilador típico não normalizado, que exibe um histograma colorido.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Oscilador RSI com os limites das áreas sobrecompradas/sobrevendidas expressas por Bandas de Bollinger.

BBflat_sw BBflat_sw

Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.

KalmanFilter KalmanFilter

Este indicador exibe uma linha adaptativa rápida que permite avaliar uma linha de tendência.