RSICandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador RSI implementado como uma seqüência de candles. Os Candles aparecem como um resultado em timeseries de preços processados pelo algoritmo do indicador RSI. Em muitas situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.
Figura 1. Indicador RSICandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1732
