Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KalmanFilter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1924
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
iziogas
Este indicador exibe uma linha adaptativa rápida que permite avaliar uma linha de tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/762
BBflat_sw
Uma simples interpretação do indicador Bollinger Bands em uma janela separada.RSICandle
Indicador RSI implementado como uma seqüência de candles.
Cronex_Impulse_CD_Color
Uma modificação do histograma MACD.JCFBaux
Oscilador que consiste nas séries de Momentums.