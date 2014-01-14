CodeBaseSeções
no bolso
KalmanFilter - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1924
(18)
iziogas

Este indicador exibe uma linha adaptativa rápida que permite avaliar uma linha de tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/762

