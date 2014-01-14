CodeBaseSeções
Indicadores

JCFBaux - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1166
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Weld

Oscilador que consiste nas séries de Momentums.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007.

Indicador JCFBaux

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/760

