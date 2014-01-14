Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
JCFBaux - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1166
-
Autor real:
Weld
Oscilador que consiste nas séries de Momentums.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/760
