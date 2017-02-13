À primeira vista, o indicador parece intimidante. A suavização exponencial dupla de Holt é usada mais frequentemente para previsão, e não como uma média. O método de previsão é usado normalmente com o tipo de previsão linear.



- Suavização exponencial dupla

Como a previsão de regressão, a previsão com base na suavização exponencial dupla baseia-se na suposição de um modelo que consiste de constantes, além de uma tendência linear.





Para efeitos de previsão, na qual os parâmetros do modelo podem variar, é mais conveniente de expressar este modelo como uma função de um deslocamento positivo a partir do ponto de referência de tempo T.





As estimativas a e b no tempo T são baseadas tanto nas observações do tempo T como nas estimativas para o período anterior T -1.





Aqui temos duas constantes e coeficientes da tendência estimados pela suavização exponencial. Os parâmetros de previsão, para condições constantes e a tendência, podem ser definidos de forma independente uns dos outros. Ambos os parâmetros devem estar entre 0 e 1.

A previsão para o nível esperado nos períodos futuros abordam as constantes mais as condições lineares, que dependem do número de períodos no futuro.



