Holt's double exponential smoothing - indicador para MetaTrader 5
À primeira vista, o indicador parece intimidante. A suavização exponencial dupla de Holt é usada mais frequentemente para previsão, e não como uma média. O método de previsão é usado normalmente com o tipo de previsão linear.
Como a previsão de regressão, a previsão com base na suavização exponencial dupla baseia-se na suposição de um modelo que consiste de constantes, além de uma tendência linear.
Para efeitos de previsão, na qual os parâmetros do modelo podem variar, é mais conveniente de expressar este modelo como uma função de um deslocamento positivo a partir do ponto de referência de tempo T.
As estimativas a e b no tempo T são baseadas tanto nas observações do tempo T como nas estimativas para o período anterior T -1.
Aqui temos duas constantes e coeficientes da tendência estimados pela suavização exponencial. Os parâmetros de previsão, para condições constantes e a tendência, podem ser definidos de forma independente uns dos outros. Ambos os parâmetros devem estar entre 0 e 1.
A previsão para o nível esperado nos períodos futuros abordam as constantes mais as condições lineares, que dependem do número de períodos no futuro.
Para usar este indicador em ambos os sentidos (como média e como "média" de previsão), tenha em mente: se você definir o número de barras previstas como <= 0, a parte de previsão será desativada.
Como de costume, com uma parte de previsão, recomendamos não usá-la no modo de sinal. A parte de previsão está sujeita a mudanças, e ela só deve ser usada para avaliar os componentes de tendência da suavização dupla, e não como um sinal. Os alertas, neste indicador, não são ativados com a mudança da previsão.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17078
