Indicadores

Holt's double exponential smoothing trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1434
Avaliação:
(24)
Publicado:
Suavização exponencial dupla de Holt, mas é exibido apenas o componente de tendência.

Apesar do fato de que a suavização exponencial dupla de Holt é comumente usada como uma espécie de indicador "média no gráfico", esta versão mostra aquilo que geralmente não aparece neste tipo de trabalho. O componente de tendência é a parte incorporada da suavização exponencial dupla.


Como você pode ver, este é um oscilador, e após algumas experiências, ele pode funcionar tão bem como qualquer outro oscilador na qualidade de indicador de busca de tendência.

Por exemplo, eu deixei também a suavização exponencial dupla de Holt para comparação. Como você pode ver, a tendência não tem nada a ver com a inclinação da suavização exponencial dupla de Holt. Os indicadores não são idênticos e não devem ser considerados como semelhantes. Até mesmo suas inclinações são diferentes, por esta razão, a versão de "tendência" deve ser usada pelas suas próprias regras (ela é muito semelhante à MACD, mas sem a linha de sinal), e não como a versão de gráfico (on-chart). No entanto, é possível usar ambos os indicadores, no mesmo gráfico, em combinação, e observar sua interação (dependendo de qual deles você decidir usar como o principal). A versão de tendência pode verter mais luz sobre a parte de previsão da versão "on-chart".

Esta versão também tem alertas, eles funcionam no cruzamento da linha zero.

