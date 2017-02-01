Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ADX System - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1970
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Sinais do indicador iADX, Average Directional Movement Index.
Toma de decisões sobre a abertura o fechamento de posições com base nas indicações do iADX:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double ADXP,ADXC,ADXDIPP;
double ADXDIPC,ADXDIMP,ADXDIMC;
ADXP = iADXGet(MAIN_LINE, 2);
ADXC = iADXGet(MAIN_LINE, 1);
ADXDIPP = iADXGet(PLUSDI_LINE, 2);
ADXDIPC = iADXGet(PLUSDI_LINE, 1);
ADXDIMP = iADXGet(MINUSDI_LINE, 2);
ADXDIMC = iADXGet(MINUSDI_LINE, 1);
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
total++;
if(total==0)
{
//--- no opened positions identified
if(m_account.FreeMargin()<(1000*Lots))
{
Print("We have no money. Free Margin = ",m_account.FreeMargin());
return;
}
//--- check for long position (BUY) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIPP<ADXP) && (ADXDIPC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Buy(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Ask(),m_symbol.Bid()-ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("BUY order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
{
Print("Error opening BUY. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if((ADXP<ADXC) && (ADXDIMP<ADXP) && (ADXDIMC>ADXC))
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_trade.Sell(Lots,m_symbol.Name(),m_symbol.Bid(),m_symbol.Ask()+ExtStopLoss*Point(),
m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit*Point(),"adx sample"))
{
Print("SELL order opened : ",m_trade.ResultPrice());
}
else
Print("Error opening Sell. Result Retcode: ",m_trade.ResultRetcode(),
", description of result: ",m_trade.ResultRetcodeDescription(),
", ticket of deal: ",m_trade.ResultDeal());
return;
}
return;
}
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i))
if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
{
if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY) // long position is opened
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIPP>ADXP && ADXDIPC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>Point()*ExtTrailingStop)
{
if(m_position.StopLoss()<m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop)
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Bid()-Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
else
{
if(ADXP>ADXC && ADXDIMP>ADXP && ADXDIMC<ADXC)
{
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close position
return; // exit
}
if(ExtTrailingStop>0)
{
if(!RefreshRates())
return;
if((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(Point()*ExtTrailingStop))
{
if((m_position.StopLoss()>(m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop)) ||
(m_position.StopLoss()==0))
{
m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_symbol.Ask()+Point()*ExtTrailingStop,
m_position.TakeProfit());
return;
}
}
}
}
}
return;
}
Resultado em EURUSD M15, de 2016.06.01 a 2016.11.24, depósito inicial 10000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17030
