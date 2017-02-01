Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fractal_ADX - indicador para MetaTrader 5
1934
Autor real: jppoton@yahoo.com
Average Directional Index fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Fig.1. Indicadores Fractal_ADX e Fractal_ADX_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17018
