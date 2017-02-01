CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal_ADX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1934
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: jppoton@yahoo.com

Average Directional Index fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicadores Fractal_ADX e Fractal_ADX_Cloud

Fig.1. Indicadores Fractal_ADX e Fractal_ADX_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17018

TASSKlT TASSKlT

Visualizador tendência simples.

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Grade com um incremento constante. Tamanho dos lotes da grelha de Fibonacci.

Fractal_CCI_HTF Fractal_CCI_HTF

Indicador Fractal_CCI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

MA Cross MA Cross

Expert Advisor que trabalha no cruzamento de duas iMA.