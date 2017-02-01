Participe de nossa página de fãs
TASSKlT_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1656
Indicador TASSKlT com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador TASSKlT_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador TASSKlT.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Depois de compilar o arquivo, o indicador TASSKlT_HTF.ex5 contém o indicador TASSKlT.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador TASSKlT dentro do arquivo executável.
A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\TASSKlT.ex5
No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso
Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.
Fig.1. Indicador TASSKlT_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17025
