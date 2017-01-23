CodeBaseSeções
Experts

Exp_3RVI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
884
Avaliação:
(13)
Publicado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_3rvi.mq5 (18.82 KB) visualização
Autor real: Rafael Maia de Amorim

Sistema de negociação baseado nos sinais de três osciladores RVI a partir de três timeframes diferentes. A partir de dois osciladores é definida a direção da tendência de acordo com a situação do oscilador com respeito à linha de sinal, a partir de um terceiro oscilador é determinado o momento de interseção do indicador e a linha de sinal. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o oscilador, no timeframe menor, de acordo com a tendência cruzar com os osciladores dos timeframes médio e maior.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD M30, M15, M5:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16733

