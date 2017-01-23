CodeBaseSeções
Indicador de ticks ZoomPrice - indicador para MetaTrader 5

Usando este indicador, é possível ver os detalhes necessários sobre a evolução do preço através de uma interface amigável de definição de escala.

A partir de qualquer "altura", o indicador permite analisar os movimentos de preços do seu interesse.

 

Interface de interação com o indicador

  • Usando o botão esquerdo do mouse os preços são rebobinados.
  • Se, ao mesmo tempo, for pressionada a tecla SHIFT, irá ser ativado o dimensionamento (mova o mouse).
  • Se o cursor se encontrar num gráfico normal de preço, no terminal, ao manter pressionada a tecla SHIFT, serão exibidos os dados históricos que estão sob o cursor. Isso permite que (enquanto segura SHIFT) localizar facilmente o intervalo desejado (mova o mouse).

Este gráfico é um objeto interativo gráfico. Portanto, ele pode ser usado para qualquer finalidade. Por exemplo, no EA

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>

CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;

void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}

void OnTimer( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTimer();
}

void OnTick( void )
{
  EVENTBASE::MyEventTick();
}


Na tela, quanto ao trabalho do AE, pode ser visto que se trata de um objeto gráfico cujas características podem ser ajustadas mesmo manualmente.


Indicador auto-suficiente, já que não usa a biblioteca padrão.

É compilado em MetaTrader 4, mas não mostra nada.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16753

