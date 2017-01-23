Usando este indicador, é possível ver os detalhes necessários sobre a evolução do preço através de uma interface amigável de definição de escala.

A partir de qualquer "altura", o indicador permite analisar os movimentos de preços do seu interesse.

Interface de interação com o indicador

Usando o botão esquerdo do mouse os preços são rebobinados.

Se, ao mesmo tempo, for pressionada a tecla SHIFT, irá ser ativado o dimensionamento (mova o mouse).

Se o cursor se encontrar num gráfico normal de preço, no terminal, ao manter pressionada a tecla SHIFT, serão exibidos os dados históricos que estão sob o cursor. Isso permite que (enquanto segura SHIFT) localizar facilmente o intervalo desejado (mova o mouse).

Este gráfico é um objeto interativo gráfico. Portanto, ele pode ser usado para qualquer finalidade. Por exemplo, no EA

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObject_ZoomPrice.mqh>



CHARTOBJECT_ZOOMPRICE ChartObject;



void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam )

{

EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);

}



void OnTimer ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTimer();

}



void OnTick ( void )

{

EVENTBASE::MyEventTick();

}





Na tela, quanto ao trabalho do AE, pode ser visto que se trata de um objeto gráfico cujas características podem ser ajustadas mesmo manualmente.





Indicador auto-suficiente, já que não usa a biblioteca padrão.

É compilado em MetaTrader 4, mas não mostra nada.