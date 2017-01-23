Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Rafael Maia de Amorim
Sistema de negociação baseado nos sinais de três estocásticos a partir de três timeframes diferentes. A partir de dois estocásticos é definida a direção da tendência de acordo com a situação do estocástico com respeito à linha de sinal, a partir de um terceiro estocástico é determinado o momento de interseção do estocástico e a linha de sinal. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o estocástico, no timeframe menor, de acordo com a tendência cruzar com os estocásticos dos timeframes médio e maior.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no Code Base a 02.07.2009.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados de teste para 2015, AUDUSD M30, M15, M5:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16732
