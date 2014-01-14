CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Discipline - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2719
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Michael Volochuk

Indicador de reversão de tendência Discipline. O indicador é representado pela cor do histograma que corresponde à direção de tendência. O indicador gera sinais para as posições de abertura sob a forma de setas e os sinais de saída a partir das posições sob a forma de diamantes transversais.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.10.2008.

Fig.1 Indicador Discipline

Fig.1 Indicador Discipline

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1672

RBVI RBVI

O indicador RBVI se baseia em um atributo do mercado noturno onde sua volatilidade é diminuída drasticamente devido a ausência de negociações nas bolsas de valores.

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

O indicador desenha linhas horizontais no nível dos últimas fractais acima e abaixo.

SVS_Trend SVS_Trend

Indicador de Tendência. Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis.

NRTR Color Line NRTR Color Line

NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse.