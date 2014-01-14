Autor real:

Michael Volochuk

Indicador de reversão de tendência Discipline. O indicador é representado pela cor do histograma que corresponde à direção de tendência. O indicador gera sinais para as posições de abertura sob a forma de setas e os sinais de saída a partir das posições sob a forma de diamantes transversais.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.10.2008.

Fig.1 Indicador Discipline