Autor real:
Michael Volochuk
Indicador de reversão de tendência Discipline. O indicador é representado pela cor do histograma que corresponde à direção de tendência. O indicador gera sinais para as posições de abertura sob a forma de setas e os sinais de saída a partir das posições sob a forma de diamantes transversais.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.10.2008.
Fig.1 Indicador Discipline
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1672
