Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - expert para MetaTrader 5

Sistema de negociação através dos indicadores XMUV e MUV_NorDIFF_Cloud. Os pontos coloridos do indicador MUV_NorDIFF_Cloud servem como sinal para executar as operações.

Coloque os arquivos XMUV.ex5 e MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 , já compilados, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico.

Testando os resultados no USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1676

