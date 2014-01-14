Participe de nossa página de fãs
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - expert para MetaTrader 5
- 1102
Atualizado:
Sistema de negociação através dos indicadores XMUV e MUV_NorDIFF_Cloud. Os pontos coloridos do indicador MUV_NorDIFF_Cloud servem como sinal para executar as operações.
Coloque os arquivos XMUV.ex5 e MUV_NorDIFF_Cloud.ex5 , já compilados, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. O histórico das negociações no gráfico.
Testando os resultados no USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1676
