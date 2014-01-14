VM - Volatility Measure

Gostaria de apresentá-lo um pequeno script que copia dados dos candles para o período de tempo especificado e procura as partes separadas do candle (corpo, sombras superior e inferior).



O script localiza o valor máximo e o valor mínimo, assim como a média aritmética. A verificação é realizada em todos os timeframes. Como resultado, o script exibe os dados recebidos como uma tabela, no canto superior esquerdo da janela ativa.

Características

As seguintes abreviaturas são utilizadas no script:

MAX - valor máximo

MIN - valor mínimo,

MID - valor da média aritmética,

B - corpo do candle,

US - sombra superior,

DS - sombra inferior

Por menor que sejam os prazos semanais, os resultados aritméticos dos valores médios são apresentados com arredondamento para uma casa decimal.



Nota: O script faz o download do histórico em todos os timeframes, mas não pode fazer download de todos os dados no primeiro lançamento. Neste caso o visor será incorreto, onde as mensagens de erro de cópia serão lançadas no registro (log). Para operar o script até o fim, você precisa executá-lo várias vezes. Também pode haver possíveis falhas nos dados dos timeframes de minutos, ao usar grandes períodos de escaneamento, as arrays de dados serão muito grandes.

Por que Você Precisa

O roteiro foi desenvolvido para pesquisar as características distintivas dos pares, exatamente a volatilidade. Ao usá-lo você pode descobrir em quantos pontos o movimento destes ou daqueles pares são fortes. O valor da média aritmética tem o objetivo de uma boa assistência para orientá-lo.

Então, aqui está o resultado do trabalho do Script