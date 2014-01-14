Participe de nossa página de fãs
VM - Volatility Measure - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2093
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Gostaria de apresentá-lo um pequeno script que copia dados dos candles para o período de tempo especificado e procura as partes separadas do candle (corpo, sombras superior e inferior).
O script localiza o valor máximo e o valor mínimo, assim como a média aritmética. A verificação é realizada em todos os timeframes. Como resultado, o script exibe os dados recebidos como uma tabela, no canto superior esquerdo da janela ativa.
Características
As seguintes abreviaturas são utilizadas no script:
- MAX - valor máximo
- MIN - valor mínimo,
- MID - valor da média aritmética,
- B - corpo do candle,
- US - sombra superior,
- DS - sombra inferior
Por menor que sejam os prazos semanais, os resultados aritméticos dos valores médios são apresentados com arredondamento para uma casa decimal.
Nota:
O script faz o download do histórico em todos os timeframes, mas não pode fazer download de todos os dados no primeiro lançamento. Neste caso o visor será incorreto, onde as mensagens de erro de cópia serão lançadas no registro (log). Para operar o script até o fim, você precisa executá-lo várias vezes.
Também pode haver possíveis falhas nos dados dos timeframes de minutos, ao usar grandes períodos de escaneamento, as arrays de dados serão muito grandes.
Por que Você Precisa
O roteiro foi desenvolvido para pesquisar as características distintivas dos pares, exatamente a volatilidade. Ao usá-lo você pode descobrir em quantos pontos o movimento destes ou daqueles pares são fortes. O valor da média aritmética tem o objetivo de uma boa assistência para orientá-lo.
Então, aqui está o resultado do trabalho do Script
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1669
