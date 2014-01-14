A Classe CTemaOnArray é projetada para cálculo do TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) sobre o buffer do indicador.



Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador;

é o período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;

é o buffer com dados para cálculo do indicador; double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aTEMA[] é o buffer com valores calculados do indicador.

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Métodos Adicionais:

Test_TemaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTemaOnArray. O arquivo IncTemaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O indicador técnico TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em Fevereiro de 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". O princípio deste cálculo é similar ao indicador DEMA (Double Exponential Moving Average). O nome "Média Móvel Exponencial Tripla" não reflete muito corretamente o seu algoritmo. Esta é uma mistura de uma média móvel exponencial suavizada simples, dupla e tripla com uma defasagem menor do que cada uma delas separadamente.