Bibliotecas

IncTemaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1072
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
inctemaonarray.mqh (2.94 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_temaonarray.mq5 (2.55 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CTemaOnArray é projetada para cálculo do TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) sobre o buffer do indicador.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;
  • double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aTEMA[] é o buffer com valores calculados do indicador.
Métodos Adicionais:
  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Test_TemaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTemaOnArray. O arquivo IncTemaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O indicador técnico TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em Fevereiro de 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". O princípio deste cálculo é similar ao indicador DEMA (Double Exponential Moving Average). O nome "Média Móvel Exponencial Tripla" não reflete muito corretamente o seu algoritmo. Esta é uma mistura de uma média móvel exponencial suavizada simples, dupla e tripla com uma defasagem menor do que cada uma delas separadamente.

Um exemplo de uso da classe CTemaOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/658

