Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncTemaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1072
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A Classe CTemaOnArray é projetada para cálculo do TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) sobre o buffer do indicador.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriod é o período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;
- double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aM3[] é um buffer intermediário para cálculo;
- double aTEMA[] é o buffer com valores calculados do indicador.
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador;
Test_TemaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CTemaOnArray. O arquivo IncTemaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.
O indicador técnico TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em Fevereiro de 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". O princípio deste cálculo é similar ao indicador DEMA (Double Exponential Moving Average). O nome "Média Móvel Exponencial Tripla" não reflete muito corretamente o seu algoritmo. Esta é uma mistura de uma média móvel exponencial suavizada simples, dupla e tripla com uma defasagem menor do que cada uma delas separadamente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/658
O uso da interpolação polinomial de Lagrange para prever o preço futuro.DinapoliTargets_Full
Esta versão do indicador DinapoliTargets_Full é conveniente, devido a sua capacidade de desenhar para qualquer barra do gráfico, o que permite ver toda a imagem do comportamento de mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra.
Redesenho do oscilador plotado com base no código SSA.mqh da transformação singular nas funções da biblioteca.Waddah_Attar_Def_RSI
Histograma MACD suavizado, desenhado a partir do indicador técnico RSI.