Autor real:

mishanya

Este indicador desenha várias linhas representando os possíveis níveis de preço no futuro.



A ideia de trabalhar com este indicador é a seguinte. Uma vez que o máximo local (mínimo) foi determinado, várias linhas horizontais serão desenhadas. A linha rosa é um ponto de entrada, as seguintes linhas em sua direção são os objetivos. A primeira linha é o objetivo mais provável. A linha vermelha serve de Stop.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.