DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5

mishanya
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2015
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

mishanya

Este indicador desenha várias linhas representando os possíveis níveis de preço no futuro.

A ideia de trabalhar com este indicador é a seguinte. Uma vez que o máximo local (mínimo) foi determinado, várias linhas horizontais serão desenhadas. A linha rosa é um ponto de entrada, as seguintes linhas em sua direção são os objetivos. A primeira linha é o objetivo mais provável. A linha vermelha serve de Stop.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.

Fig.1. Indicador DinapoliTargets

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/710

