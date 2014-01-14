Participe de nossa página de fãs
DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 2015
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
mishanya
Este indicador desenha várias linhas representando os possíveis níveis de preço no futuro.
A ideia de trabalhar com este indicador é a seguinte. Uma vez que o máximo local (mínimo) foi determinado, várias linhas horizontais serão desenhadas. A linha rosa é um ponto de entrada, as seguintes linhas em sua direção são os objetivos. A primeira linha é o objetivo mais provável. A linha vermelha serve de Stop.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/710
