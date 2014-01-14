Participe de nossa página de fãs
Exp_F2a_AO - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação com o semáforo F2a_AO, um indicador de sinal.
Os sinais mostrados a partir do indicador são sujeitos a uma filtragem adicional. A direção do próximo candle de timeframe maior serve como um filtro.
O Expert Advisor tem dois parâmetros de entrada para este candle.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada ao candle de tendência | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1; //o timeframe do candle de tendência input uint TrendBar=1; //o índice de tendência da barra
Colocar o arquivo compilado, F2a_AO.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico
Testando os resultados no USDCHF H4 em 2011 :
Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1654
