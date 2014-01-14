Sistema de negociação com o semáforo F2a_AO, um indicador de sinal.

Os sinais mostrados a partir do indicador são sujeitos a uma filtragem adicional. A direção do próximo candle de timeframe maior serve como um filtro.

O Expert Advisor tem dois parâmetros de entrada para este candle.

input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint TrendBar= 1 ;

Colocar o arquivo compilado, F2a_AO.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico

Testando os resultados no USDCHF H4 em 2011 :

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico