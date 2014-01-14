CodeBaseSeções
Experts

Exp_F2a_AO - expert para MetaTrader 5

exp_f2a_ao.mq5 (8.55 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
f2a_ao.mq5 (8.37 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Sistema de negociação com o semáforo F2a_AO, um indicador de sinal.

Os sinais mostrados a partir do indicador são sujeitos a uma filtragem adicional. A direção do próximo candle de timeframe maior serve como um filtro.

O Expert Advisor tem dois parâmetros de entrada para este candle.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada ao candle de tendência |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1;     //o timeframe do candle de tendência 
input uint TrendBar=1;                             //o índice de tendência da barra

Colocar o arquivo compilado, F2a_AO.ex5, na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico

Testando os resultados no USDCHF H4 em 2011 :

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1654

