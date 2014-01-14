Participe de nossa página de fãs
IncOBVOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A Classe COBVOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador OBV (On Balance Volume).
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros opcionais são chamados na função OnInit():
- int aPeriod é o período do indicador. Se o valor for definido como 0 (padrão), o indicador vai funcionar como está incluído no terminal do cliente - calculando todas as barras do gráfico. Qualquer outro valor positivo define o número de barras utilizadas para o cálculo do valor de cada barra (principalmente médias móveis).
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double aDataVolume[] é o buffer com dados do volume para calcular o indicador;
- double & aOBV[] é o buffer com o valor calculado.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para cálculo do indicador
- string Name() retorna a string com o nome do indicador.
O arquivo Test_OBVOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe COBVOnArray. O arquivo IncOBVOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
On Balance Volume é um indicador técnico de momento que relaciona as alterações dos preços. O indicador de Joseph Granville é muito simples. Se o fechamento do preço da barra em andamento (atual) é mais elevado do que o da barra anterior, o volume da barra atual é adicionado ao OBV anterior. Se o preço de fechamento barra em andamento é menor do que da anterior, o volume atual é subtraído do OBV anterior.
