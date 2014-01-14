Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncFramaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1070
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A Classe CFramaOnArray é projetada para o cálculo do Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) sobre os buffers do indicador.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriod é o período do indicador.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double aPrama[] é o buffer com valores calculados do indicador.
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador.
O Test_FramaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CFramaOnArray. O arquivo IncFramaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído baseado no algoritmo da Média Móvel Exponencial, onde o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal em andamento (atual) da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de seguir os movimentos de tendências fortes e suficientemente lento nos momentos de consolidação de preços.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/660
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal exibe a direção da tendência como uma sequência de objetos gráficos, cuja tendência é determinada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed.Break_Lag_ATR
O indicador mostra a ruptura da volatilidade como um histograma e serve como um sinal no mercado para a entrada/saída/reversão de posição ou aumento do volume da posição.
Indicador de padrões. Baseado na suavização do Commodity Channel Index e Bollinger Bands.IncOBVOnArray
A Classe COBVOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador OBV (On Balance Volume).