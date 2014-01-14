A Classe CFramaOnArray é projetada para o cálculo do Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double aPrama[] é o buffer com valores calculados do indicador.

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador.

Métodos Adicionais:

O Test_FramaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CFramaOnArray. O arquivo IncFramaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído baseado no algoritmo da Média Móvel Exponencial, onde o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal em andamento (atual) da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de seguir os movimentos de tendências fortes e suficientemente lento nos momentos de consolidação de preços.