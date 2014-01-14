CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncFramaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1070
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incframaonarray.mqh (3.13 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_framaonarray.mq5 (2.7 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CFramaOnArray é projetada para o cálculo do Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

  • int aPeriod é o período do indicador.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aDataClose[] é o buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
  • double aPrama[] é o buffer com valores calculados do indicador.
Métodos Adicionais:
  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador.

O Test_FramaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CFramaOnArray. O arquivo IncFramaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído baseado no algoritmo da Média Móvel Exponencial, onde o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal em andamento (atual) da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de seguir os movimentos de tendências fortes e suficientemente lento nos momentos de consolidação de preços.

Um exemplo de uso da classe CFramaOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/660

