Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal exibe a direção da tendência das últimas barras do indicador Heiken_Ashi_Smoothed como uma sequência de objetos gráficos coloridos de acordo com a direção da tendência. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto que os sinais de cor de limão mostra uma tendência ascendente.
Parâmetros de entrada do indicador<:
O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para o cálculos input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Método de suavização input int hLength=30; // Profundidade de suavização input int hPhase=100; // Parâmetro de suavização
- Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal necessários para sua exibição:
//---- configurações de exibição do indicador input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // nome do rótulo do indicador input uint BarTotal=4; // Número de barras exibidas input color UpSymbol_Color=Lime; // Cor do símbolo em alta input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo em baixa input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamanho do símbolo de sinal input uint Font_Size=15; // Tamanho fonte do nome do indicador input int Xn=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Yn=-20; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Nome de exibição do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=30; // Deslocamento vertical
No caso de utilizar vários indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o arquivo compilado Heiken_Ashi_Smoothed em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/701
