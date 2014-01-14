Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal exibe a direção da tendência das últimas barras do indicador Heiken_Ashi_Smoothed como uma sequência de objetos gráficos coloridos de acordo com a direção da tendência. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto que os sinais de cor de limão mostra uma tendência ascendente.

Parâmetros de entrada do indicador<:

O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal necessários para sua exibição:

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

No caso de utilizar vários indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado Heiken_Ashi_Smoothed em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".