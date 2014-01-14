CodeBaseSeções
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
3837
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal exibe a direção da tendência das últimas barras do indicador Heiken_Ashi_Smoothed como uma sequência de objetos gráficos coloridos de acordo com a direção da tendência. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada. A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto que os sinais de cor de limão mostra uma tendência ascendente.

Parâmetros de entrada do indicador<:

O período e o nome do ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser modificados através dos parâmetros de entrada correspondentes. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo do gráfico atual será utilizado como ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed:
    //+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período do indicador para o cálculos
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Método de suavização
input int hLength=30;                      // Profundidade de suavização                    
input int hPhase=100;                      // Parâmetro de suavização
  2. Parâmetros de entrada do indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal necessários para sua exibição:
    //---- configurações de exibição do indicador
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // nome do rótulo do indicador
input uint  BarTotal=4;                            // Número de barras exibidas
input color UpSymbol_Color=Lime;                   // Cor do símbolo em alta
input color DnSymbol_Color=Red;                    // Cor do símbolo em baixa
input color IndName_Color=DarkOrchid;              // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=34;                        // Tamanho do símbolo de sinal
input uint Font_Size=15;                           // Tamanho fonte do nome do indicador
input int Xn=5;                                    // Deslocamento horizontal do nome
input int Yn=-20;                                  // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                       // Nome de exibição do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
input uint X_=0;                                   // Deslocamento horizontal
input uint Y_=30;                                  // Deslocamento vertical

No caso de utilizar vários indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor para variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado Heiken_Ashi_Smoothed em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/701

