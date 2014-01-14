A classe CFractalsOnArray é destinada ao cálculo dos buffers dos indicadores Fractais.

Uso:

A preparação (inicialização) não é necessária.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aUpper[] é o buffer com fractais na máxima.

é o buffer com fractais na máxima. double aLower[] é o buffer com fractais na mínima.

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador.

Métodos Adicionais:

O arquivo Test_FractalsOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe CFractalsOnArray. O arquivo IncFractalsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

Um Fractal e um dos cinco indicadores do sistema de negócios Bill Williams que permite detectar o topo e o fundo das barras de preço. A definição técnica do fractal na máxima do preço é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a maior MÁXIMA de preço no meio e duas MÁXIMAS mais baixas em ambos os lados. O conjunto contrário é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a menor MÍNIMA de preço no meio e duas MÍNIMAS maiores de ambos os lados, correlacionadas com o fractal de venda. Os fractais têm valores da Máxima e da Mínima e são indicados com as setas para cima e para baixo nos gráficos.