CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncFractalsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1135
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
test_fractalsonarray.mq5 (2.83 KB) visualização
\MQL5\Include\IncOnArray\
incfractalsonarray.mqh (3.91 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CFractalsOnArray é destinada ao cálculo dos buffers dos indicadores Fractais.

Uso:

A preparação (inicialização) não é necessária.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aUpper[] é o buffer com fractais na máxima.
  • double aLower[] é o buffer com fractais na mínima.
Métodos Adicionais:
  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador.

O arquivo Test_FractalsOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe CFractalsOnArray. O arquivo IncFractalsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

Um Fractal e um dos cinco indicadores do sistema de negócios Bill Williams que permite detectar o topo e o fundo das barras de preço. A definição técnica do fractal na máxima do preço é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a maior MÁXIMA de preço no meio e duas MÁXIMAS mais baixas em ambos os lados. O conjunto contrário é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a menor MÍNIMA de preço no meio e duas MÍNIMAS maiores de ambos os lados, correlacionadas com o fractal de venda. Os fractais têm valores da Máxima e da Mínima e são indicados com as setas para cima e para baixo nos gráficos.

Um exemplo de uso da classe CFractalsOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/659

F2a_AO F2a_AO

Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móvies NavelEMA.

NonLagAMA NonLagAMA

Padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel.

NavelEMA NavelEMA

EMA clássica com a combinação linear de timeseries de preços.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

A Classe CTrixOnArray é projetada para cálculo do Triple Exponential Average (TRIX) sobre os buffers do indicator.