Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncFractalsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1135
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CFractalsOnArray é destinada ao cálculo dos buffers dos indicadores Fractais.
Uso:
A preparação (inicialização) não é necessária.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aUpper[] é o buffer com fractais na máxima.
- double aLower[] é o buffer com fractais na mínima.
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador.
O arquivo Test_FractalsOnArray.mq5 é um indicador mostrando como usar a classe CFractalsOnArray. O arquivo IncFractalsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
Um Fractal e um dos cinco indicadores do sistema de negócios Bill Williams que permite detectar o topo e o fundo das barras de preço. A definição técnica do fractal na máxima do preço é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a maior MÁXIMA de preço no meio e duas MÁXIMAS mais baixas em ambos os lados. O conjunto contrário é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas com a menor MÍNIMA de preço no meio e duas MÍNIMAS maiores de ambos os lados, correlacionadas com o fractal de venda. Os fractais têm valores da Máxima e da Mínima e são indicados com as setas para cima e para baixo nos gráficos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/659
Um indicador de seta semáforo usando três Médias Móvies NavelEMA.NonLagAMA
Padrão fortemente processado pelo indicador Média Móvel.
EMA clássica com a combinação linear de timeseries de preços.IncTrixOnArray
A Classe CTrixOnArray é projetada para cálculo do Triple Exponential Average (TRIX) sobre os buffers do indicator.