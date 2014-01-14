Participe de nossa página de fãs
ColorRSI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TheXpert
O RSI clássico com a linha de sinal colorida. As mudanças de cor do indicador ocorrem nos momentos em que o indicador RSI está em zonas sobre-vendida e sobre-comprada no sentido da tendência. As cores da tendência de crescimento do indicador são verde, se estiver caindo, em vermelho.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 17.03.2009.
Fig.1 Indicador ColorRSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1650
