CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3rd Generation Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2059
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

EarnForex

Média Móvel que utiliza um procedimento simples para diminuir a latência baseando-se no aumento do período da Média Móvel. O método foi descrito pela primeira vez por Manfred G. Dürschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em Alemão).

A Média Móvel 3ª Geração demonstra uma nível de latência mais baixo em comparação com a Média Móvel simples Exponencial e um ajusto mais rápido nas mudanças dos preços. Infelizmente, este indicador ainda possui um pouco de atraso, podendo gerar sinais falso positivos. Você pode usar o indicador Média Móvel 3ª Geração para análise do mercado financeiro do mesmo modo que uma Média Móvel padrão - para determinar direção da tendência atual.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Média Móvel 3ª Geração

Fig.1 Indicador Média Móvel 3ª Geração

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1576

Mass Index (MI) Mass Index (MI)

O Índice de Massa - Mass Index - serve para detectar reversões de tendências baseado na variação da largura de banda entre os preços máximo e mínimo.

ColorJCCX ColorJCCX

Smoother Commodity Chanel Index.

BarTimer BarTimer

Mostra a posição atual do tempo em relação ao início e ao fim da barra. Também expressa em porcentagem a relação entre o tempo decorrido do início da barra e do total da barra. Ajuda a escolher o momento de tomar uma decisão de negociação.

Float Float

Indicador que exibe o começo e o fim de uma tendência.