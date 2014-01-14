Participe de nossa página de fãs
3rd Generation Moving Average - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex
Média Móvel que utiliza um procedimento simples para diminuir a latência baseando-se no aumento do período da Média Móvel. O método foi descrito pela primeira vez por Manfred G. Dürschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em Alemão).
A Média Móvel 3ª Geração demonstra uma nível de latência mais baixo em comparação com a Média Móvel simples Exponencial e um ajusto mais rápido nas mudanças dos preços. Infelizmente, este indicador ainda possui um pouco de atraso, podendo gerar sinais falso positivos. Você pode usar o indicador Média Móvel 3ª Geração para análise do mercado financeiro do mesmo modo que uma Média Móvel padrão - para determinar direção da tendência atual.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador Média Móvel 3ª Geração
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1576
