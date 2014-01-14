Autor real:

EarnForex

Média Móvel que utiliza um procedimento simples para diminuir a latência baseando-se no aumento do período da Média Móvel. O método foi descrito pela primeira vez por Manfred G. Dürschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em Alemão).

A Média Móvel 3ª Geração demonstra uma nível de latência mais baixo em comparação com a Média Móvel simples Exponencial e um ajusto mais rápido nas mudanças dos preços. Infelizmente, este indicador ainda possui um pouco de atraso, podendo gerar sinais falso positivos. Você pode usar o indicador Média Móvel 3ª Geração para análise do mercado financeiro do mesmo modo que uma Média Móvel padrão - para determinar direção da tendência atual.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Média Móvel 3ª Geração