CandleSize - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2368
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador que exibe o intervalo das três últimas velas do período selecionado pelo trader. Este indicador exibe os intervalos da variação de preço da últimas três barras do instrumento financeiro selecionado nas configurações do indicador.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador CandleSize
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1647
