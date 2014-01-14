Participe de nossa página de fãs
IncPriceChannelOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
Visualizações: 1265
- 1265
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A classe CPriceChannelOnArray foi projetada para calcular o valor do canal de preço em buffers de indicadores.
Uso:
O métodoInit() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aPeriod é o período de indicador.
O métodoSolve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com a Máxima dos dados para o cálculo de indicadores;
- double aDataLow[] é o buffer com a Mínima dos dados para o cálculo de indicadores;
- double & aUpper[] é o valor calculado da linha superior do indicador;
- double & aLower[] é o valor calculado da linha inferior do indicador;
- double & aMiddle[] é o valor calculado da linha central do indicador.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna uma string com o nome do indicador.
O arquivo Test_PriceChannelOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CPriceChannelOnArray. O arquivo IncPriceChannelOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
O mercado, muitas vezes, acelera e desacelera> seus movimentos, por isso não é fácil de desenhar as linhas retas de apoio e níveis de resistência. O Indicador Canal de Preço desenha um canal de preço, os seus limites superior e inferior são determinados pelos preços máximos e mínimos durante um certo período.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/637
