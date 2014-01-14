CodeBaseSeções
IncPriceChannelOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incpricechannelonarray.mqh (2.5 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_pricechannelonarray.mq5 (3.41 KB) visualização
A classe CPriceChannelOnArray foi projetada para calcular o valor do canal de preço em buffers de indicadores.

Uso:

O métodoInit() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • int aPeriod é o período de indicador.

O métodoSolve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com a Máxima dos dados para o cálculo de indicadores;
  • double aDataLow[] é o buffer com a Mínima dos dados para o cálculo de indicadores;
  • double & aUpper[] é o valor calculado da linha superior do indicador;
  • double & aLower[] é o valor calculado da linha inferior do indicador;
  • double & aMiddle[] é o valor calculado da linha central do indicador.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna uma string com o nome do indicador.

O arquivo Test_PriceChannelOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CPriceChannelOnArray. O arquivo IncPriceChannelOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

O mercado, muitas vezes, acelera e desacelera> seus movimentos, por isso não é fácil de desenhar as linhas retas de apoio e níveis de resistência. O Indicador Canal de Preço desenha um canal de preço, os seus limites superior e inferior são determinados pelos preços máximos e mínimos durante um certo período.

Um exemplo do uso do indicador CPriceChannelOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/637

