A classe CEnvelopesOnArray é destinado ao cálculo do buffer do indicador Envelopes.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnInit():

int aPeriod é o período do indicador;

é o período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de cálculo da Média Móvel;

é um método de cálculo da Média Móvel; double aDeviation é a largura das bandas superior e inferior.

O método Solve() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é a variável rates_total da função OnCalculate();

é a variável rates_total da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é o parâmetro da variável prev_calculated da função OnCalculate();

é o parâmetro da variável prev_calculated da função OnCalculate(); double & aData[] é o buffer com os dados para o cálculo do indicador;

é o buffer com os dados para o cálculo do indicador; double & aMA[] é um cálculo do valor da Média Móvel;

é um cálculo do valor da Média Móvel; double & aUpper[] é um cálculo do valor da linha superior;

é um cálculo do valor da linha superior; double & aLower[] é um cálculo do valor da linha inferior.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador; string Name() retorna uma string com o nome do indicador;

O Test_EnvelopesOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CEnvelopesOnArray. O arquivo IncEnvelopesOnArray deve ser localizado no diretório MQL5\Include\IncOnArray da pasta de dados do terminal (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho desta classe .

O Indicador Técnico Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma dos quais é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo. A seleção do número relativo ideal do deslocamento das bandas de margens é determinada através da volatilidade do mercado: quanto mais forte a volatilidade, mais forte é o deslocamento.