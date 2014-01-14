CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncEnvelopesOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1047
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incenvelopesonarray.mqh (2.8 KB) visualização
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_envelopesonarray.mq5 (3.12 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

A classe CEnvelopesOnArray é destinado ao cálculo do buffer do indicador Envelopes.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnInit():

O método Solve() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é o parâmetro da variável prev_calculated da função OnCalculate();
  • double & aData[] é o buffer com os dados para o cálculo do indicador;
  • double & aMA[] é um cálculo do valor da Média Móvel;
  • double & aUpper[] é um cálculo do valor da linha superior;
  • double & aLower[] é um cálculo do valor da linha inferior.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna uma string com o nome do indicador;

O Test_EnvelopesOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CEnvelopesOnArray. O arquivo IncEnvelopesOnArray deve ser localizado no diretório MQL5\Include\IncOnArray da pasta de dados do terminal (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho desta classe .

O Indicador Técnico Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma dos quais é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo. A seleção do número relativo ideal do deslocamento das bandas de margens é determinada através da volatilidade do mercado: quanto mais forte a volatilidade, mais forte é o deslocamento.

IncEnvelopesOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/822

