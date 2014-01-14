Participe de nossa página de fãs
IncEnvelopesOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
1047
A classe CEnvelopesOnArray é destinado ao cálculo do buffer do indicador Envelopes.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnInit():
- int aPeriod é o período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de cálculo da Média Móvel;
- double aDeviation é a largura das bandas superior e inferior.
O método Solve() com os seguintes parâmetros é utilizado na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é a variável rates_total da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é o parâmetro da variável prev_calculated da função OnCalculate();
- double & aData[] é o buffer com os dados para o cálculo do indicador;
- double & aMA[] é um cálculo do valor da Média Móvel;
- double & aUpper[] é um cálculo do valor da linha superior;
- double & aLower[] é um cálculo do valor da linha inferior.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna uma string com o nome do indicador;
O Test_EnvelopesOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CEnvelopesOnArray. O arquivo IncEnvelopesOnArray deve ser localizado no diretório MQL5\Include\IncOnArray da pasta de dados do terminal (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho desta classe .
O Indicador Técnico Envelopes é formado por duas Médias Móveis, uma dos quais é deslocada para cima e a outra é deslocada para baixo. A seleção do número relativo ideal do deslocamento das bandas de margens é determinada através da volatilidade do mercado: quanto mais forte a volatilidade, mais forte é o deslocamento.
