A classe CVHFOnArray foi projetada para o cálculo dos valores Filtro Horizontal Vertical (VHF) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:

int VHFPeriod - Período do indicador.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador; double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador; double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;

- buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador; double aVHF[] - Valor calculado do indicador.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

Test_VHFOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando a aplicação da classe CVHFOnArray. O arquivo IncVHFOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criado).

Filtro Horizontal Vertical (VHF) mostra a fase atual de mercado: uma tendência ou uma lateralização. Ela foi descrita pela primeira vez por A. White, em 1991.