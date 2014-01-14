Participe de nossa página de fãs
A classe CVHFOnArray foi projetada para o cálculo dos valores Filtro Horizontal Vertical (VHF) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() com os seguintes parâmetros de entrada:
- int VHFPeriod - Período do indicador.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;
- double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;
- double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;
- double aVHF[] - Valor calculado do indicador.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.
Test_VHFOnArray.mq5 é um indicador de exemplo mostrando a aplicação da classe CVHFOnArray. O arquivo IncVHFOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criado).
Filtro Horizontal Vertical (VHF) mostra a fase atual de mercado: uma tendência ou uma lateralização. Ela foi descrita pela primeira vez por A. White, em 1991.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/633
