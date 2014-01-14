A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.

Uso:

O métodoInit() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aCMOPeriod é o período do oscilador CMO;

é o período do oscilador CMO; int aMAPeriod é o período de indicador.

O métodoSolve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double & aData[] é o buffer com os dados para o cálculo de indicadores;

é o buffer com os dados para o cálculo de indicadores; double & aVIDYA[] é um valor calculado do indicador.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador; string Name() retorna uma string com o nome do indicador;

O Test_VidyaOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CVidyaOnArray. O arquivo IncVidyaOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

O Indicador Técnico (VIDYA) Variable Index Dynamic Average foi desenvolvido por Tushar Chande. Ele é um método original do cálculo da Média Móvel Exponencial (EMA) com um período de mudança dinâmica da média. O período da média depende da volatilidade do mercado; como a medida de volatilidade que foi escolhida para Chande Momentum Oscillator (OCM). Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de OCM é usado como a razão para o fator de suavização MME. Assim VIDYA tem de configurar os parâmetros: período de CMO e de EMA.