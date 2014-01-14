Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncVidyaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1042
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.
Uso:
O métodoInit() é chamado na função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aCMOPeriod é o período do oscilador CMO;
- int aMAPeriod é o período de indicador.
O métodoSolve() é chamado na função OnCalculate() com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é a variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double & aData[] é o buffer com os dados para o cálculo de indicadores;
- double & aVIDYA[] é um valor calculado do indicador.
Métodos adicionais:
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna uma string com o nome do indicador;
O Test_VidyaOnArray.mq5 é um indicador que demonstra como usar a classe CVidyaOnArray. O arquivo IncVidyaOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
O Indicador Técnico (VIDYA) Variable Index Dynamic Average foi desenvolvido por Tushar Chande. Ele é um método original do cálculo da Média Móvel Exponencial (EMA) com um período de mudança dinâmica da média. O período da média depende da volatilidade do mercado; como a medida de volatilidade que foi escolhida para Chande Momentum Oscillator (OCM). Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de OCM é usado como a razão para o fator de suavização MME. Assim VIDYA tem de configurar os parâmetros: período de CMO e de EMA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/636
Indicador i-ParamonWorkTime.3D_Oscillator_HTF_Signal
3D_Oscillator_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador 3D_Oscillator através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.
Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries.Exp_CandleTrend
Sistema de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas.