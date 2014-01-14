Participe de nossa página de fãs
FigurelliSeries - indicador para MetaTrader 5
- 2005
Autor real:
Rogerio Figurelli
Este indicador permite definir a direção da tendência. O indicador exibe a força da tendência na forma de histograma em uma janela separada do gráfico. Se as barras são maiores que o nível zero, significa que o mercado está em uma tendência ascendente. Se as barras são menores que o nível zero, significa que o mercado está em uma tendência decrescente.
Fig.1 Indicador FigurelliSeries
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1608
