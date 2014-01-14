CodeBaseSeções
FigurelliSeries - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2005
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Rogerio Figurelli

Este indicador permite definir a direção da tendência. O indicador exibe a força da tendência na forma de histograma em uma janela separada do gráfico. Se as barras são maiores que o nível zero, significa que o mercado está em uma tendência ascendente. Se as barras são menores que o nível zero, significa que o mercado está em uma tendência decrescente.

Fig.1 Indicador FigurelliSeries

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1608

Fisher CG Oscillator Fisher CG Oscillator

Fisher CG Oscillator é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado CG oscilador usando a Transformação Inversa de Fischer.

Demo_FileFind Demo_FileFind

O script é um exemplo simples de como usar as funções FileFindFirst(), FileFindNext() e FileFindClose().

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

StepMA baseada no indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).

Color Parabolic Color Parabolic

Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.