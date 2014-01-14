CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncForceOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1135
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
incforceonarray.mqh (2.53 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_forceonarray.mq5 (2.83 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataPrice[] é o buffer com dados de preço para cálculo do indicador;
  • double aDataVolume[] é o buffer com dados de volume para cálculo do indicador;
  • double aForce[] é o buffer com valores calculados da Força.
Métodos Adicionais:
  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador.

O arquivo Test_ForceOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CForceOnArray. O arquivo IncForceOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O Indicador Técnico Force Index foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Força dos Touros (Bulls) em cada aumento e a força dos touros Bulls em cada queda diminuição. Ele conecta-se os elementos básicos de informações de mercado: tendência de preço, suas rupturas e volumes de transações. Este índice pode ser utilizado como está, mas é preferível aproximá-lo com ajuda de uma Média Móvel. Aproximação com ajuda de uma média móvel curta (o autor propõe o uso de 2 intervalos) contribui para encontrar a melhor oportunidade para abrir e fechar posições. Se as aproximações são feitas com uma média móvel longa (período 13), o índice mostra as tendências e as suas alterações.

Um exemplo de uso da classe CForceOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/651

