Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
IncForceOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1135
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aPeriod é o período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataPrice[] é o buffer com dados de preço para cálculo do indicador;
- double aDataVolume[] é o buffer com dados de volume para cálculo do indicador;
- double aForce[] é o buffer com valores calculados da Força.
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
- string Name() retorna a string com o nome do indicador.
O arquivo Test_ForceOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CForceOnArray. O arquivo IncForceOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.
O Indicador Técnico Force Index foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Força dos Touros (Bulls) em cada aumento e a força dos touros Bulls em cada queda diminuição. Ele conecta-se os elementos básicos de informações de mercado: tendência de preço, suas rupturas e volumes de transações. Este índice pode ser utilizado como está, mas é preferível aproximá-lo com ajuda de uma Média Móvel. Aproximação com ajuda de uma média móvel curta (o autor propõe o uso de 2 intervalos) contribui para encontrar a melhor oportunidade para abrir e fechar posições. Se as aproximações são feitas com uma média móvel longa (período 13), o índice mostra as tendências e as suas alterações.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/651
Sistema de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas.Exp_FigurelliSeries
Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries.
Indicador i-MorningRange.IncWPROnArray
A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.