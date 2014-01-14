A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.



Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador;

é o período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataPrice[] é o buffer com dados de preço para cálculo do indicador;

é o buffer com dados de preço para cálculo do indicador; double aDataVolume[] é o buffer com dados de volume para cálculo do indicador;

é o buffer com dados de volume para cálculo do indicador; double aForce[] é o buffer com valores calculados da Força.

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador.

Métodos Adicionais:

O arquivo Test_ForceOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CForceOnArray. O arquivo IncForceOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O Indicador Técnico Force Index foi desenvolvido por Alexander Elder. Esse índice mede a Força dos Touros (Bulls) em cada aumento e a força dos touros Bulls em cada queda diminuição. Ele conecta-se os elementos básicos de informações de mercado: tendência de preço, suas rupturas e volumes de transações. Este índice pode ser utilizado como está, mas é preferível aproximá-lo com ajuda de uma Média Móvel. Aproximação com ajuda de uma média móvel curta (o autor propõe o uso de 2 intervalos) contribui para encontrar a melhor oportunidade para abrir e fechar posições. Se as aproximações são feitas com uma média móvel longa (período 13), o índice mostra as tendências e as suas alterações.