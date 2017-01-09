CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

si_q_asi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1123
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Evgeniy Butakov

I indicador combinado, calculado pela fórmula Uelsoma Wilder, que mostra o "Índice de flutuação" e o "Índice de Swing Acumulado" um histograma de cores.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 15.09.2016.

Fig.1. Indicador si_q_asi

Fig.1. Indicador si_q_asi

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16388

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

Filtro numérico rápido suavizado JSatl com indicação colorida de direção do movimento, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador JSatl_Digit_System.

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples numa única janela.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Indicador de tendência que usa produto dos valores MACD para o preço médio de um ativo financeiro, é executado como um histograma colorido.