Autor real:

Evgeniy Butakov

I indicador combinado, calculado pela fórmula Uelsoma Wilder, que mostra o "Índice de flutuação" e o "Índice de Swing Acumulado" um histograma de cores.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 15.09.2016.

Fig.1. Indicador si_q_asi