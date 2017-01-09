Participe de nossa página de fãs
CronexDeMarker_Signal - indicador para MetaTrader 5
- 939
-
O indicador CronexDeMarker_Signal exibe informações sobre a tendência atual, usando os valores do indicador CronexDeMarker com um timeframe fixo.
Como fonte de sinal é usada o posicionamento mútuo das linhas de sinal e básica do indicador fonte. O indicador exibe a cor da nuvem do indicador fonte CronexDeMarker. Estrelas coloridas nas linhas aparecem no momento da mudança de barra do timeframe correspondente.
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador CronexDeMarker.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador CronexDeMarker_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16180
