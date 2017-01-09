Autor real:

O indicador BS Living Now indica os extremos do mercado e é um pouco como o indicador padrão de fractais.

Se você não está familiarizado com o indicador fractais por Bill Williams, você pode facilmente encontrá-lo no conjunto padrão de indicadores em praticamente qualquer plataforma de negociação, você pode anexá-los ao seu gráfico e observar imediatamente a semelhança desses dois indicadores.

Mas, apesar de os indicadores serem semelhantes, eles são essencialmente diferentes, pois filtros diferentes são aplicados em ambos os indicadores durante a determinação de extremos no gráfico.

Além disso, o indicador BS Living Now apresenta a possibilidade de personalizar o filtro, que irá escolher mais ou menos extremos e marcá-los, enquanto o indicador padrão de fractais não tem opções para ajustá-lo ou mudar alguma coisa, já que estão claramente sujeitos a uma fórmula estrita, que é descrita num dos livros do mencionado Bill Williams.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint iPeriod= 10 ; input int Shift= 0 ;

Quanto maior o parâmetro iPeriod, menos extremos serão exibidos no gráfico. E, inversamente, quanto menor o parâmetro, maior será o número de extremos marcados. Portanto, antes de usar esse indicador em sua negociação, é melhor selecionar o parâmetro mais ideal para o par de moedas.

Aplicação na negociação:

O indicador deve ser tratado como um assistente, que marca níveis importantes no gráfico. E se você ver algum histórico, então você observaria que cada novo pico é maior do que o anterior durante a tendência de alta e inferior ao anterior durante a tendência de baixa.

Isso significa que, ao determinar a tendência correta e usando o indicador BS Living Now, você não só pode determinar corretamente o ponto de entrada, mas também adicionar à posição existente durante a penetração de cada extremo subsequente.

Além disso, uma boa gestão de dinheiro pode ser aplicada a tal estratégia, ou seja, na primeira negociação lidar com um grande lote, e cada um consecutivo com um menor. Assim, no caso de uma reversão súbita, você obtém uma perda com um pequeno volume e lucro com grande volume, o que aumenta a rentabilidade.

Fig.1. Indicador BS_Living_Now