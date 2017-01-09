CodeBaseSeções
i4_DRF_v3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

goldenlion@ukr.net

Indicador de tendência simples com a computação da crescimento e queda de High e Low.. Fórmula de cálculo:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

Onde:

  • Psum — número de velas para o período de cálculo cujo crescimento é High;
  • Nsum — número de velas para o período de cálculo cujo crescimento é Low;
  • Period — período de cálculos.

Fig.1. Indicador i4_DRF_v3

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Indicador de sinal semáforo com uso do algoritmo do indicador Elliott_Wave_Oscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Price_Compare Price_Compare

Comparação elegante e ágil de valores "duplos" de "preço".

BS_Living_Now BS_Living_Now

O indicador BS Living Now indica os extremos do mercado e é um pouco como o indicador padrão de fractais.

CronexChaikin_Signal CronexChaikin_Signal

O indicador CronexChaikin_Signal exibe informações sobre a tendência atual, usando os valores do indicador CronexChaikin com um timeframe fixo.