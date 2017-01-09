Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PriceChannel_Stop_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 928
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador PriceChannel_Stop_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PriceChannel_Stop_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16193
CronexDeMarker_Signal
O indicador CronexDeMarker_Signal exibe informações sobre a tendência atual, usando os valores do indicador CronexDeMarker com um timeframe fixo.CronexChaikin_Signal
O indicador CronexChaikin_Signal exibe informações sobre a tendência atual, usando os valores do indicador CronexChaikin com um timeframe fixo.