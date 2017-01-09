CodeBaseSeções
Indicadores

PriceChannel_Stop_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
928
(14)
Indicador PriceChannel_Stop_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PriceChannel_Stop_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16193

