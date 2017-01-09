CodeBaseSeções
STLMCandle - indicador para MetaTrader 5

Filtro digital STLM em forma de vela. As velas aparecem após serem processadas ​​pelo algoritmo do indicador ColorSTLM_HISTOGRAM do TimeSeries de preços correspondente.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para fins de análise.

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador STLMCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16142

