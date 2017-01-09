CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

SlipPage - script para MetaTrader 5

fxsaber | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1536
Avaliação:
(27)
Publicado:
\MQL5\Scripts\
slippage.mq5 (1.07 KB) visualização
\MQL5\Include\
backtest.mqh (1.26 KB) visualização
slippage.mqh (11.21 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Durante a execução de ordens, os deslizamentos induzem lucro/perda que não são culpa do sistema.

Esse script exibe os valores desses deslizamentos na moeda da conta.

É possível avaliar a execução de ordens do sistema de negociação, isto é, a contribuição de deslizamentos não-sistema em seu retorno esperado.

No modo "ticks reais", o testador executa as ordens limite e de TP com um deslizamento positivo elevado e irrealista. Resolver o problema - se os resultados de backtest forem imaginários (inflados), causados ​​por esta peculiaridade do testador MT5 - é possível chamando os seguintes OnTester e/ou OnDeinit

#include <SlipPage.mqh>

// Após o backtest completar, são chamados primeiro o OnTester e depois o OnDeinit 
double OnTester( void )
{
  // Retorna o saldo de backtest líquido de deslizamentos positivos de ordens limite e TP no testador (instrumento em execução)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// Após o backtest completar, são chamados primeiro o OnTester e depois o OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Subtrai o valor de deslizamentos positivos de ordens limite e TP (instrumento em execução) a partir do saldo de backtest
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16134

XPFE_HTF XPFE_HTF

Indicador XPFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

XTrendlessOS_HTF XTrendlessOS_HTF

Indicador XTrendlessOS com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

STLMCandle STLMCandle

Filtro digital STLM em forma de vela.

JSatl JSatl

O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.