Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SlipPage - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1536
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Durante a execução de ordens, os deslizamentos induzem lucro/perda que não são culpa do sistema.
Esse script exibe os valores desses deslizamentos na moeda da conta.
É possível avaliar a execução de ordens do sistema de negociação, isto é, a contribuição de deslizamentos não-sistema em seu retorno esperado.
No modo "ticks reais", o testador executa as ordens limite e de TP com um deslizamento positivo elevado e irrealista. Resolver o problema - se os resultados de backtest forem imaginários (inflados), causados por esta peculiaridade do testador MT5 - é possível chamando os seguintes OnTester e/ou OnDeinit
#include <SlipPage.mqh> // Após o backtest completar, são chamados primeiro o OnTester e depois o OnDeinit double OnTester( void ) { // Retorna o saldo de backtest líquido de deslizamentos positivos de ordens limite e TP no testador (instrumento em execução) return(SLIPPAGE::OnTesterBalance()); } // Após o backtest completar, são chamados primeiro o OnTester e depois o OnDeinit void OnDeinit( const int Reason ) { // Subtrai o valor de deslizamentos positivos de ordens limite e TP (instrumento em execução) a partir do saldo de backtest SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance(); return; }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16134
Indicador XPFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.XTrendlessOS_HTF
Indicador XTrendlessOS com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Filtro digital STLM em forma de vela.JSatl
O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.