Durante a execução de ordens, os deslizamentos induzem lucro/perda que não são culpa do sistema.

Esse script exibe os valores desses deslizamentos na moeda da conta.

É possível avaliar a execução de ordens do sistema de negociação, isto é, a contribuição de deslizamentos não-sistema em seu retorno esperado.

No modo "ticks reais", o testador executa as ordens limite e de TP com um deslizamento positivo elevado e irrealista. Resolver o problema - se os resultados de backtest forem imaginários (inflados), causados ​​por esta peculiaridade do testador MT5 - é possível chamando os seguintes OnTester e/ou OnDeinit