AFL_WinnerV2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1311
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Andrey Voytenko
O indicador AFL_WinnerV2 identifica uma mudança de tendência por áreas de reversão estabelecidas em -50 / + 50 Nesta versão o indicador usa os parâmetros de entrada
input int HighLevel=+40; // nível de sobrecompra input int LowLevel=-40; // nível de sobrevenda
Adicionada a possibilidade de destacar com cor as entradas ou saídas do indicador nas áreas de sobrecompra e sobrevenda. Tons pálidos histograma indicam uma subida ou descida, brilhante, crescimento ou declínio e a entrada ou saída.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador AFL_WinnerV2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16145
O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.STLMCandle
Filtro digital STLM em forma de vela.
Indicador XChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ATR_Channels_Cloud_Digit
Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens.