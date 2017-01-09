Autor real:

Andrey Voytenko

O indicador AFL_WinnerV2 identifica uma mudança de tendência por áreas de reversão estabelecidas em -50 / + 50 Nesta versão o indicador usa os parâmetros de entrada

input int HighLevel=+4 0 ; input int LowLevel=-4 0 ;

Adicionada a possibilidade de destacar com cor as entradas ou saídas do indicador nas áreas de sobrecompra e sobrevenda. Tons pálidos histograma indicam uma subida ou descida, brilhante, crescimento ou declínio e a entrada ou saída.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador AFL_WinnerV2