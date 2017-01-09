Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 909
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador XChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XChannel.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XChannel_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16149
O indicador AFL_WinnerV2 identifica uma mudança de tendência por áreas de reversão estabelecidas em -50 / + 50JSatl
O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.
Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens.PriceGrid1_Plus
Grade a partir de níveis de preços redondos.