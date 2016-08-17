CodeBaseSeções
Exp_CandlesticksBW - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
CandlesticksBW.mq5 (6.73 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_CandlesticksBW.mq5 (5.74 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O experto Exp_CandlesticksBW baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador CandlesticksBW. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma vela para entrar no mercado, que estava ausente ou que antes tinha outra direção.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador CandlesticksBW.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

