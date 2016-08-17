Participe de nossa página de fãs
RAVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador RAVI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador RAVI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Indicador Range Action Verification Index como histograma de força e direção da tendência atual.