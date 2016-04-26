



Autor: não especificadoFoi construído segundo outro princípio de АDХ. Chand oferece uma SMA de 13 semanas como base do indicador. Ela apresenta o estado trimestral do mercado de massas no que respeita aos preços (3 meses = 65 dias de trabalho). A média curta é 10% da longa e arredondada para sete.T. Chand recomenda as seguintes linhas de referência para o indicador: mais-menos 0.3 porcento, ou mais-menos 0.1% porcento (dependendo do mercado). Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para cima, considera-se ter começado uma tendência para cima. Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para baixo, considera-se ter começado uma tendência para baixo. A tendência para cima considera-se salva, enquanto a linha RAVI continuar a subir. A tendência para baixo, respetivamente, enquanto a RAVI continuar a cair. Assim que o indicador se reverter até à linha de zero, considera-se que a tendência foi interrompida e começou o canal. Mas se o indicador voltar a cair, sem ter sido inserido no intervalo entre as linhas de referência, considera-se que a tendência foi renovada.Em si, o indicador proposto é muito simples e quase idêntico ao Oscilador de Preços e МАCD. O uso do indicador de convergência-divergência das taxas de câmbio é único na qualidade de indicador de tendência, prestando atenção, especialmente, à divergência e não ao cruzamento das médias.Se analisar o método de construção АDХ, você pode reparar que este indicador tem duas suavizações. A RAVI tem uma suavização. Isso faz com que o indicador especificado seja mais sensível e que, com os valores indicados, avise sobre o início e o fim da tendência de ADX para 18 dias.