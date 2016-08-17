Participe de nossa página de fãs
i-SpectrAnalysis_RVI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
klot
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador RVI filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.
Esta abordagem pode ser aplicada para suavizar as leituras de quaisquer indicadores. A principal vantagem do método é a ausência de latência.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint RVIPeriod=14; // averaging period input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // smoothing factor input int Shift=0; // The shift indicator in the horizontal bars
Onde:
- N — задаёт длину ряда (define o comprimento da série (potência de dois));
- SS — Coeficiente de suavização no esprectro resultante que redefine as freqüências acima do valor estabelecido . SS não pode ser superior a 2^N. Com SS = 2^N repete-se completamente a série RVI.
Para trabalhar com o indicador, precisa-se da biblioteca https://www.mql5.com/pt/code/7000.
Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_RVI
