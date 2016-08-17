Autor real:

klot

O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador RVI filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.

Esta abordagem pode ser aplicada para suavizar as leituras de quaisquer indicadores. A principal vantagem do método é a ausência de latência.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint RVIPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

Onde:

N — задаёт длину ряда (define o comprimento da série (potência de dois));

SS — Coeficiente de suavização no esprectro resultante que redefine as freqüências acima do valor estabelecido . SS não pode ser superior a 2^N. Com SS = 2^N repete-se completamente a série RVI.

Para trabalhar com o indicador, precisa-se da biblioteca https://www.mql5.com/pt/code/7000.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_RVI