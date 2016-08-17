CodeBaseSeções
i-CAi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
i-CAi.mq5 (7.59 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Autor real:

Alexander Piechotta

O indicador exibe a linha de fuga.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.10.2008.

Fig.1. Indicador i-CAi

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15969

