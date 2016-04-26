Autor: CandlesticksBW

Indicadores com base em CandlesticksBW. Pinta as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams,

exibindo velas pretas e brancas.

No indicador a vela é pintada de acordo com as cores dos histogramas AO e AC,

caso contrário, a cor das velas será preta.

No indicador do autor é possível distinguir entre velas pretas e brancas.