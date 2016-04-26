Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CandlesticksCW - indicador para MetaTrader 4
- 1087
Autor: CandlesticksBW
Autor: CandlesticksBW
Indicadores com base em CandlesticksBW. Pinta as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams,
exibindo velas pretas e brancas.
No indicador a vela é pintada de acordo com as cores dos histogramas AO e AC,
caso contrário, a cor das velas será preta.
No indicador do autor é possível distinguir entre velas pretas e brancas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7861
