CandlesticksCW - indicador para MetaTrader 4

Autor: CandlesticksBW

Indicadores com base em CandlesticksBW. Pinta as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams,

 exibindo velas pretas e brancas.

  

No indicador a vela é pintada de acordo com as cores dos histogramas AO e AC,

caso contrário, a cor das velas será preta.

No indicador do autor é possível distinguir entre velas pretas e brancas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7861

