Autor real:

transport_david

Variação do indicador SMI baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence".

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 26.09.2008.

Fig.1. Indicador SMI_Correct