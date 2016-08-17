Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SMI_Correct - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1220
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
transport_david
Variação do indicador SMI baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence".
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 26.09.2008.
Fig.1. Indicador SMI_Correct
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15988
O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.i-CAi_HTF
Indicador i-CAi com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador i-CAi com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.yEffekt_HTF
Indicador yEffekt com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.