Indicadores

Simple ZZ Consolidation Zones - indicador para MetaTrader 5

Continuamos experimentando com o indicador Simple ZigZag. Uma pequena atualização permite que o indicador de localizar e marcar a área colorida consolidação de preços retângulos.

O indicador Simple ZigZag desenvolve o tema sobre a automação de análise técnica. Começamos com o indicador simplificado Simple ZigZag, ele mostra, no gráfico, los mínimos e máximos locais. A nossa tarefa agora consiste em usar esse indicador e aprender a reconhecer diferentes padrões de análise técnica.

O indicador proposto encontra, no gráfico, preços da zona de consolidação plana.

O número de máximos/mínimos necessários para construir as zonas, o número total de pontos zig-zag analisados e a fidelidade das correspondências são definidos por três parâmetros do indicador:

  • Number of times the price touches the level.
  • Number of ZZ points analyzed.
  • High/low max. deviation around level.

O quarto parâmetro - Typical retracement size - foi herdado pelo indicador a partir do pai (Simple ZigZag).

Indicator fine tuning is performed by three parameters with forth inherited from parent indicator Simple ZZ.

O indicador identifica, usando a cor vermelha, as zonas em que vários máximos "alinharam-se" na parte superior da zona, e empregando a cor azul, identifica onde vários máximos "alinharam-se" na parte inferior da zona. Mais uma vez, é impossível inserir o indicador no robô, porque ele não tem os buffers apropriados para os limites das zonas, isto é assim por agora. No desenvolvimento do tema, continuaremos complicando os padrões reconhecidos, bem como adaptando o indicador para uso no MTS.

Simple ZigZag helps in searching for consolidation zones.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15992

