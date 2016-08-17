Participe de nossa página de fãs
Simple ZZ Consolidation Zones - indicador para MetaTrader 5
Continuamos experimentando com o indicador Simple ZigZag. Uma pequena atualização permite que o indicador de localizar e marcar a área colorida consolidação de preços retângulos.
O indicador Simple ZigZag desenvolve o tema sobre a automação de análise técnica. Começamos com o indicador simplificado Simple ZigZag, ele mostra, no gráfico, los mínimos e máximos locais. A nossa tarefa agora consiste em usar esse indicador e aprender a reconhecer diferentes padrões de análise técnica.
O indicador proposto encontra, no gráfico, preços da zona de consolidação plana.
O número de máximos/mínimos necessários para construir as zonas, o número total de pontos zig-zag analisados e a fidelidade das correspondências são definidos por três parâmetros do indicador:
- Number of times the price touches the level.
- Number of ZZ points analyzed.
- High/low max. deviation around level.
O quarto parâmetro - Typical retracement size - foi herdado pelo indicador a partir do pai (Simple ZigZag).
O indicador identifica, usando a cor vermelha, as zonas em que vários máximos "alinharam-se" na parte superior da zona, e empregando a cor azul, identifica onde vários máximos "alinharam-se" na parte inferior da zona. Mais uma vez, é impossível inserir o indicador no robô, porque ele não tem os buffers apropriados para os limites das zonas, isto é assim por agora. No desenvolvimento do tema, continuaremos complicando os padrões reconhecidos, bem como adaptando o indicador para uso no MTS.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15992
