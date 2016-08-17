Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
yEffekt_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1106
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador yEffekt com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador yEffekt.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador yEffekt_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15990
Indicador i-CAi com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.SMI_Correct
Variação do indicador SMI baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence" por William Blau
Continuamos experimentando com o indicador Simple ZigZag. Uma pequena atualização permite que o indicador de localizar e marcar a área colorida consolidação de preços retângulos.i-CAi_StDev_HTF
Indicador i-CAi_StDev com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.