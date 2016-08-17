O indicador Simple ZigZag é uma boa base para a automação de análise técnica. Abaixo está um exemplo simples de reconhecimento de padrões. O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.

A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo.