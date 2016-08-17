CodeBaseSeções
ZZLevels - indicador para MetaTrader 5

O indicador Simple ZigZag é uma boa base para a automação de análise técnica. Abaixo está um exemplo simples de reconhecimento de padrões. O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.

A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo.

Anteriormente, propus o algoritmo simples de busca de máximos e mínimos locais implementado no indicador Simple ZigZag. A principal diferença entre o indicador Simple ZigZag e o ZigZag "bastão" (regular) consiste num algoritmo muito mais simples e rápido, bem como na configuração usando um único parâmetro, isto é, a profundidade da correção típica.

O indicador ZZLevels está baseado na automatização de compilações automatizadas do ZigZag. Em particular, no presente indicador, foi implementado um algoritmo simples de busca de limites de faixas de negociação, bem como de níveis de suporte e resistência.

Para configurar o indicador, são usados ​​os seguintes parâmetros:

  • Number of ZZ points analyzeed — número de valores diferentes de zero do buffer do indicador Simple ZigZag analisados pelo algoritmo (de acordo com a profundidade da busca de níveis no histórico do indicador). Use esse parâmetro para encontrar um nível de vida longa.

  • Number of times the price touches the level — número de toques do nível pelo gráfico de preço. Sabe-se que quanto mais o preço tocar o nível, mais significativo é esse nível para a análise técnica.

  • High/Low max. deviation around level — esse parâmetro responde pela precisão do nível. Como o preço pode "furar" o nível em alguns pontos ou virar diretamente na frente deles, o usuário deve definir a precisão com que o indicador serve o toque do nível.

  • Typical retracement size — tamanho típico da correção — parâmetro fornecido ao indicador por herança do "pai" — Simple ZigZag.

Comparing to Simple ZigZag, ZZLevels uses three additional parameters.

Na sua forma atual, o indicador ainda não pode ser usado para negociação automática. Ele ilustra perfeitamente a ideia de automatizar as construções gráficas da análise técnica com base em algoritmos simples que encontram máximos e mínimos locais. Além disso, ele ajuda a encontrar os limites das faixas e níveis de suporte/resistência durante a negociação "manual".

Flat ranges and support resistance autosearch based on Simple ZigZag indicator.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15984

